



МИД Ирана представил ноту США

2017 Январь 29 ( Воскресенье ) 22:27:23

ИРНА: Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил, что посол Швейцарии в качестве защитника интересов США был вызван в МИД ИРИ в связи с указом Трампа о запрете на выдачу виз иранским гражданам.



Генеральный директор МИД Ирана по Северной и Южной Америке Мохаммад Кешаварз Заде представил ноту протеста послу Швейцарии в связи с указом Трампа о запрете на выдачу виз иранским гражданам.



Представитель МИД Ирана подчеркнул, что иранский народ в последние десятилетия был жертвой террористических группровок, которых поддерживают США.



«Иранцы никогла не принимали участие в терактах», добавил Касеми.



«Во всяком обществе иранцы считаются одними из самых законопослушных граждан», подчеркнул он.



В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете предоставлении виз гражданам 7 стран, а также заморозил на 120 дней программу приёма беженцев из других стран. Эти страны - Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Об этом сообщает агентство ИРНА.