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В мире 2017
МИД Ирана представил ноту США

МИД Ирана представил ноту США

2017 Январь 29 ( Воскресенье )  22:27:23

ИРНА: Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил, что посол Швейцарии в качестве защитника интересов США был вызван в МИД ИРИ в связи с указом Трампа о запрете на выдачу виз иранским гражданам. 


Генеральный директор МИД Ирана по Северной и Южной Америке Мохаммад Кешаварз Заде представил ноту протеста послу Швейцарии в связи с указом Трампа о запрете на выдачу виз иранским гражданам. 

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что иранский народ в последние десятилетия был жертвой террористических группровок, которых поддерживают США. 

«Иранцы никогла не принимали участие в терактах», добавил Касеми. 

«Во всяком обществе иранцы считаются одними из самых законопослушных граждан», подчеркнул он.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете предоставлении виз гражданам 7 стран, а также заморозил на 120 дней программу приёма беженцев из других стран. Эти страны - Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Об этом сообщает агентство ИРНА.

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