

СМИ узнали о задержании ФСБ создателя сайта «Шалтай-Болтай» 2017 Январь 28 ( Суббота ) 21:44:12





Создатель сайта «Шалтай-Болтай», который публиковал переписку госслужащих, в том числе помощника президента Владислава Суркова, был задержан сотрудниками ФСБ еще в октябре 2016 года, рассказал источник «Росбалта» Создатель сайта «Шалтай-Болтай», на котором размещалась переписка чиновников, журналист Владимир Аникеев задержан сотрудниками ФСБ и дает показания, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



По словам собеседника агентства, Аникеев, известный под псевдонимом Льюис, был задержан еще в октябре 2016 года. В результате спецоперации его удалось выманить с Украины и после прибытия в Санкт-Петербург задержать.



«Операция стала результатом долгой работы. Была разыграна сложная оперативная комбинация с целью выманить Льюиса с Украины, откуда он возвращаться не собирался», — рассказал источник агентства.



Он уточнил, что Аникеева доставили в Москву, где Следственное управление ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).



По словам источника агентства, Аникеев сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания. В них, уточнил собеседник, неоднократно упоминался сотрудник ФСБ Сергей Михайлов как лицо, связанное с командой «Шалтая-Болтая».



Контрразведку в первую очередь интересовала ситуация с утечкой переписки Владислава Суркова, в ФСБ знали, что она находится в руках команды «Шалтая-Болтая», рассказал источник. В результате эта переписка была опубликована на украинском сайте некоего объединения хакеров, которое называет себя «Киберхунтой», однако следователи считают, что размещением информации занимался сам Аникеев.



Хакер в погонах: чем прославился третий фигурант дела о госизмене в ФСБ



Ранее о том, что аресты по громкому делу о госизмене были связаны с кражей информации, которую осуществила хакерская группа «Шалтай-Болтай», рассказали источники РБК. По делу о госизмене (ст.275 УК РФ) арестованы четыре человека, рассказали собеседники РБК. При этом на тот момент они могли назвать имена троих: это сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, заместитель главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБ Дмитрий Докучаев.



ЦИБ ФСБ, где работают Михайлов и Докучаев, занимается киберпреступностью, в том числе в области электронной коммерции и незаконного распространения персональных данных. Михайлов, отмечал собеседник РБК, был задержан во время заседания коллегии ФСБ. По словам источников «Новой газеты», в момент задержания полковнику ФСБ на голову надели светонепроницаемый мешок.



Источник «Росбалта» описал схему работы группы. По его словам, в начале 2016 года в подразделение, возглавляемое Михайловым, поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай». Непосредственным исполнителем был Докучаев. Сотрудникам ФСБ удалось вычислить команду «Шалтая-Болтая» и провести обыски в Санкт-Петербурге.



Именно после летних событий, считает «Росбалт», у команды «Шалтая-Болтая» появился куратор, который поставлял информацию. По мнению собеседника агентства, им мог быть Сергей Михайлов. В Эстонии сотрудник «Шалтая-Болтая» сортировал информацию и решал, что выкладывать в открытый доступ, а что продавать за биткоины, которые обналичивались на Украине. ​



Хакеры также изменили и стиль работы, научившись скачивать данные прямо с телефонов объектов наблюдения. «Раньше люди Льюиса вычисляли объекты в местах, где он будет пользоваться мобильным телефоном. Они получали доступ к содержимому трубок при помощи фальшсоты (если речь шла о мобильном интернете) или при помощи лже-Wi-Fi (если человек подключался к Wi-Fi​)», — уточняет издание.

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