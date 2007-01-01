

AP Трамп остановил прием сирийских беженцев в США 2017 Январь 28 ( Суббота ) 13:03:53



pravda: Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. На церемонии подписания указа в Пентагоне глава Белого дома заявил, что отныне отбор беженцев будет "экстремальным". "Это защита страны от приезда иностранных террористов", — сказал Дональд Трамп. Как сообщает РИА Новости, максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году (завершится 30 сентября). По данным госдепартамента, с октября 2016 года США уже приняли почти 30 тысяч мигрантов. Таким образом, за остаток года в США попадут не более 20 тысяч беженцев. Также Дональд Трамп на неопределенный срок запретил принимать в США беженцев из Сирии. "Замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения… позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в указе Трампа. Кроме того, Трамп распорядился немедленно ввести обязательные интервью на получение неиммиграционных виз и ускорить создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США. Также президент США ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Отметим, в прошлом году США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС. Администрация Барака Обамы планировала принять в 2017 году примерно 110 тысяч беженцев со всего мира. В 2016 финансовом году Вашингтон разместил на своей территории в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев. Как сообщает издание The Hill, представители Демократической партии в сенате выступили с осуждением указа президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер написал на своей странице в Twitter: "Слезы текут сегодня вечером по щекам статуи Свободы". Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала шаг Трампа "предательством американских ценностей", а младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Трамп предоставил запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" "путь к перерождению". В ходе предвыборной кампании Трамп обещал выселить всех сирийских беженцев из США после своей победы. vz.ru: Против решения Трампа по отказу от приема беженцев выступили 11 нобелевских лауреатов. Петиция появилась в четверг, когда указ Трампа был еще не подписан, но информация о нем уже появилась. Сейчас под ней стоят подписи 11 лауреатов Нобелевской премии, а число сторонников петиции стремительно растет, передает РИА «Новости» Под документом подписался, в частности, лауреат премии по экономике 2012 года профессор Стэнфордского университета Элвин Рот, профессор Гарвардского университета Эрик Маскин, лауреат Нобелевской премии по экономике Юджин Фама, лауреат Нобелевской премии по медицине 2014 года норвежский ученый Эдвард Мозер, лауреат Нобелевской премии 1995 года биолог Эрик Вишаус. Действия Трампа в петиции называются «дискриминационными» и «вредными» для нацинтересов США, указ, по мнению авторов документа, «направлен против большой группы иммигрантов и неиммигрантов на основе страны их происхождения, большинство из которых - страны с большинством мусульманского населения». Такие действия называются шагом к установлению «жесткого расового и религиозного отбора». При этом отмечается, что об этих действиях говорилось еще во время президентской кампании. Требований в петиции не выдвигается, авторы «просто хотят, чтобы была услышана их озабоченность». Они также выражают «решительное несогласие» с указом. В научных кругах, отмечает издание, опасаются, что многие ученые могут бойкотировать конференции, которые проходят в США. Иностранные студенты опасаются, что не смогут в будущем вернуться в США для продолжения учебы или научной работы.