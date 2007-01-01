

Catholic Herald

Правительство Великобритании внесло на рассмотрение парламента законопроект о Brexit

2017 Январь 26 ( Четверг ) 19:07:08

vedomosti.ru: Правительство Великобритании внесло на рассмотрение парламента законопроект о запуске процесса выхода страны из Евросоюза.

Как ранее сообщил лидер палаты общин Великобритании Дэвид Лидингтон, итоговое голосование в палате общин британского парламента по Brexit пройдет 8 февраля.

Палата общин Великобритании проведет двухдневные слушания по законопроекту 31 января и 1 февраля. 1 февраля состоится голосование за законопроект во втором чтении. После этого документ будет направлен на рассмотрение парламентских комитетов: соответствующие слушания пройдут с 6 по 8 февраля включительно. Еще один раунд дебатов в палате общин пройдет 8 февраля, после чего пройдет голосование по законопроекту в третьем чтении.

После этого документ попадет в палату лордов.

24 января Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза (Brexit), без одобрения парламента.

17 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания останется близким союзником и другом ЕС, но нет смысла оставаться «наполовину в союзе и наполовину вне». Таким образом, Мэй положила конец спекуляциям, что Лондон может выбрать мягкий вариант выхода из ЕС. Великобритания покинет рынок ЕС, заверила она. Вместо единого рынка Великобритания предложит ЕС новое соглашение о свободной торговле и не станет использовать модели соглашений других стран с ЕС.