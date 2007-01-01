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В мире 2017
Греция не выдаст Турции бежавших военных

Греция не выдаст Турции бежавших военных

2017 Январь 26 ( Четверг )  17:51:32
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  Верховный суд Греции постановил не выдавать Турции восьмерых турецких военнослужащих, бежавших из своей страны после попытки переворота летом 2016 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в суде.

Напомним, что указанные военные – это офицеры  ВВС, которые на военном вертолете бежали в Грецию и попросили убежища.

На сегодня в Турции к ответственности привлечено около 100 тысяч человек, обвиняемых в причастности в той или иной степени к движению «Хизмет» Фетулла Гюлена. Около 15 тысяч – это военнослужащие, многие из которых арестованы. -02D-

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