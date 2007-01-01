AZ

RU

EN





 
В мире 2017
Жители Талыша не хотят возвращаться в село

Жители Талыша не хотят возвращаться в село

2017 Январь 26 ( Четверг )  17:06:58
English Azərbaycan

Эвакуированные из села Талыш после апрельской войны армяне, отказываются вернуться, сообщает сайт армянской службы радиостанции «Свобода».

Об этом  радиостанции заявила Маринэ Саакян, которая заявила местным властям, что не поедет в село, где невозможно жить.

Несмотря на утверждения армянских  чиновников, что в результате боевых действий армянская сторона не потеряла территорий, местные власти  строят для жителей Талыша новые дома в других местах, включая  Шушу.

Однако жители села утверждают, что в Талыше нет необходимых для проживания условий: Нет детского сада, школы, больницы, магазина. Как там жить?

Напомним, что 2-4 апреля азербайджанские войска заняли высоты вокруг данного села на севере Карабаха, и местные жители были эвакуированы. Само село, где проживало несколько сот человек, сильно пострадало от артобстрелов и попытки армянской стороны  восстановить его, результатов не дали.

Армянские военные признают, что позиции азербайджанской стороны позволяют держать под контролем не только само село, но и позиции армянских войск. -02D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com