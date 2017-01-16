



В одной из армянских военчастей обнаружен труп военнослужащего

2017 Январь 26 ( Четверг ) 16:19:09

По официальным данным, за последние 10 дней 7 военнослужащих скончались или получили огнестрельное ранение в Нагорном Карабахе и Армении. Состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое. Очередной инцидент произошел в одной из военчастей Армении, официальная версия – самоубийство.

Утром 25 января на боевой позиции одной из военчастей Минобороны Армении был обнаружен труп военнослужащего-контрактника, рядового Шаварша Галстяна с огнестрельным ранением в челюсть, сообщает Следственный Комитет. В СК заведено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

В крайне тяжелом состоянии находятся Алексей Аванесян и Гурген Саргсян, получившие ранения в Нагорном Карабахе.

На пресс-конфренеции в среду, 25 января, начальник военно-медицинского управления ВС Армении, полковник Камавор Хачатрян заявил, что Аванесян был ранен 3 дня назад выстрелом противника. 24 января его доставили в Центральный клинический военный госпиталь в Ереване. По словам полковника, военнослужащий в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали ногу.

На официальном сайте оборонного ведомства Карабаха информации о ранении военнослужащего нет.

Раненый в Карабахе 16 января 20-летний Гурген Саргсян также переведен в Ереван. Его состояние, по словам Хачатряна, оценивается как крайне тяжелое, так как военнослужащий получил ранение в голову и подключен к аппарату искусственного дыхания.

В беседе с Epress.am глава села Орбатехи Гагик Сандросян отметил, что семья Саргсяна живет в тяжелых социальных условиях.

В заявлении Следственного Комитета говорится, что военнослужащий был ранен сослуживцем.

Согласно предварительному следствию, 16 января младший сержант, дежуривший на боевой позиции одной из военчастей Армии обороны Карабаха, «разряжая автомат командира поста и забыв снять из автомата заполненный магазин, потянул затвор, вследствие чего вместо того, чтобы разрядиться, автомат зарядился, затем с целью совершения контрольного выстрела нажал на спуск. Таким образом, по неосторожности Саргсяну было нанесено ранение в голову».

Младшему сержанту предъевлено обвинение по статье «нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами, причинившее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека либо повлекшее уничтожение боевой техники или иные тяжкие последствия». В качестве меры пресечения был избран арест.

15 января Минобороны Карабаха сообщило о смерти уроженца села Айгестан Араратской области Армении, 20-летнего Гарика Варданяна, получившего огнестрельное ранение 30 декабря. Минобороны сообщило родным военнослужащего, что он был убит противником.

16 января смертельное огнестрельное ранение в Карабахе получил уроженец Гадрутского района Араик Саргсян 1995 года рождения. По сообщению Следственного Комитета, он был ранен сослуживцем в результате нарушения правил обращения с оружием.

18 января вследствие нарушения режима прекращения огня в Карабахе скончался Андраник Мусикян (1997 г.р.), сообщило Минобороны Карабаха.

22 января, по сообщению ведомства, противником был убит военнослужащий-контрактник Карен Улубабян.