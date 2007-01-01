



Американские экспортеры СПГ переключаются с Азии на Южную Европу

2017 Январь 26 ( Четверг ) 12:00:23

Американские экспортеры СПГ переключились с Азии на Южную Европу, так как холодная погода и проблемы с поставками из Алжира привели к росту цен на европейском рынке, сообщает Reuters.

Разница в цене на газ в Европе и США достигла максимальных уровней за три года. Во французском газовом хабе Trading Region South на прошлой неделе цены на газ поднялись до пятилетнего максимума — $14 за млн BTU, в то время как цены на газ в Луизиане — $3,25 за млн BTU.

Напротив, если в декабре в Азии газ торговался по $9,75 за млн BTU (двухлетний максимум), то с того времени цены упали на 18%.

Поток американского СПГ в Европу, вероятно, обмелеет в марте, полагает аналитик Тед Майкл из Genscape. –0—