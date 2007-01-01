

dpa

Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

2017 Январь 26 ( Среда ) 09:26:27

DW: Президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой. Соответствующие указ и распоряжение министерству национальной безопасности он подписал в среду, 25 января.

Строительство стены входило в число предвыборных обещаний нынешнего главы Белого дома. Он объяснял это намерением воспрепятствовать нелегальной иммиграции и торговле наркотиками. Это сооружение высотой 12 метров вдоль границы протяженностью 3200 км должно стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался Трамп.

По расчетам компании Bernstein Research, возведение стены обойдется американским налогоплательщикам в сумму от 15 до 25 миллиардов долларов, а расходы на ее обслуживание составят еще 3,5 миллиарда долларов в год.

Ранее в среду в интервью телеканалу ABC News Дональд Трамп сообщил, что строительные работы начнутся уже в "течение нескольких месяцев", финансироваться они будут из бюджета США, но позже Мехико компенсирует их на "100 процентов". Мексиканские власти ранее заявили, что не будут оплачивать расходы на строительство стены. Визит президента Мексики Энрике Пеньи Ньето в США запланирован на 31 января.