

DPA Первые "альтернативные факты" Трампа-президента 2017 Январь 24 ( Вторник ) 15:11:04



Дональд Трамп продолжает воевать с прессой и после вступления в должность президента США, а также не стесняется сообщать неверные сведения или шокировать неосторожными заявлениями, говорится в статье DW. Весь мир говорит теперь об "альтернативных фактах". Это выражение стало самым популярным хэштэгом в социальной сети Twitter в США и породило многочисленные шутки. Даже составители словаря Merriam-Webster подключились к дискуссии, заметив, что есть только факты - "информация, представляющая объективную реальность". Впервые выражение "альтернативные факты" использовала на минувших выходных советница Дональда Трампа Келлиан Конуэй в попытке объяснить неточные данные пресс-секретаря Белого дома о том, сколько на самом деле пришло людей приветствовать избранного президента США во время церемонии инаугурации 20 января. Словосочетание быстро стало метафорой первых дней правления политика-миллиардера для критически настроенных комментаторов. Первые три дня в этом смысле были показательными, ведь нового главу самой влиятельной страны на планете, похоже, больше всего интересовали не вопросы безопасности или создания рабочих мест, а число американцев, следивших за инаугурацией. В воскресенье, 22 января, в своем Twitter он написал: "Вау, телевизионные рейтинги вышли за пределы, 31 миллион посмотрел инаугурацию. На 11 миллионов больше, чем 4 года назад!" 4 года назад Обама во второй раз вступал в должность, так что неудивительно, что рейтинги были ниже, чем в 2009 году. Первая инаугурация Обамы в 2009 году привлекла к экранам больше людей, чем в минувшую пятницу. Тем временем Трамп в первые дни президентства продолжил, по собственному выражению, "воевать со СМИ". Журналистов, с которыми у него многочисленные конфликты, хозяин Белого дома назвал "самыми бесчестными людьми на планете". Все потому, что массмедиа, по его оценке, занизили число пришедших на инаугурацию. Не верь глазам своим О журналистах и рейтингах президент начал говорить еще в первый день на посту президента, находясь в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, где он выступил с 15-минутной речью, полной неточных или тревожных заявлений. Во-первых, Трамп счел нужным похвастать перед сотрудниками ЦРУ тем, как часто попадал на обложку журнала Time, а также заявил, что когда он произносил инаугурационную речь, то дождь прекратился. Хотя дождь продолжался. Во-вторых, по ощущениям Трампа, приветствовать его вступление в должность президента в Вашингтоне пришли "от миллиона до полутора миллионов человек". Подкрепить это утверждение должен был пресс-секретарь президента Шон Спайсер, заявивший, что "это была самая большая аудитория, наблюдавшая за инаугурацией, и точка". Многочисленные фотографии и видеозаписи в районе Капитолия не дают оснований верить Трампу и его пресс-секретарю. И уж точно неверными были данные Спайсера о числе пассажиров вашингтонского метро в этот день, что легко проверили журналисты. Но когда советницу Трампа Келлиан Конуэй попросили дать этому ложному заявлению объяснение, она в интервью CNN ответила, что Спайсер "предложил альтернативные факты". В-третьих, Трамп, выступая в Вирджинии, постарался заверить спецслужбы в том, что поддерживает их: "СМИ попытались создать впечатление, что я враждую со спецслужбами. Но хочу, чтобы вы знали, что главная причина, по которой первую остановку я сделал именно у вас, - потому, что все в точности наоборот, в точности". ЦРУ еще придется выяснить, какое из высказываний Трампа - настоящее, а какое "альтернативное". Ведь 45-й президент США неоднократно резко отзывался об американских спецслужбах, долгое время ставил под сомнение их выводы о российском вмешательстве в предвыборную гонку в США, а последний раз сравнил их предполагаемые действия с методами "нацистской Германии". Он имел в виду попавший в прессу скандальный доклад, в котором рассказывалось о компромате на него, которым якобы располагает российское руководство. В-четвертых, Дональд Трамп сделал вызвавшее удивление заявление о том, что американцам надо было "забрать нефть" в Ираке и что, "может быть, у нас еще будет такой шанс". Между делом, то ли в шутку, то ли всерьез, он предположил, что США могут начать новую войну в Ираке. Помимо этого, первые дни на посту президента сделали "альтернативным" его обещание в случае избрания президентом опубликовать налоговую декларацию. Трамп не будет этого делать, сообщила на выходных его советница Конуэй, потому что американцев, по убеждению команды нового президента, это не интересует. Репрезентативный опрос, проведенный по заказу телекомпании ABC и газеты Washington Post, говорит о том, что три четверти всех американцев выступают за публикацию налоговой декларации президента.