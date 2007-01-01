

AFP

Верховный суд запретил Лондону запускать Brexit без согласия парламента

2017 Январь 24 ( Вторник ) 15:00:48

DW: Верховный суд Великобритании во вторник, 24 января, запретил правительству в Лондоне запускать процедуру выхода страны из Европейского Союза (Brexit) без согласования с парламентом Соединенного Королевства. Тем самым суд во вторник, 24 января, отклонил апелляцию, внесенную консервативным правительством Терезы Мэй, против привлечения парламента к Brexit. За это решение проголосовали восемь членов Верховного суда, трое были против.

В то же время решение суда не ставит под вопрос итоги референдума по Brexit, подчеркнул председательствующий судья Верховного суда Дэвид Ньюбергер. По его словам, речь идет о сугубо юридических вопросах.

Одновременно Верховный суд решил вопрос об участии регионов в процедуре Brexit. Шотландский, валлийский и североирландский парламенты не получат права голоса при разработке декларации о выходе страны из Евросоюза, заявили судьи.

Британское правительство "разочаровано" решением Верховного суда, но "сделает все необходимое", чтобы исполнить его, сообщил генеральный прокурор Джереми Райт, представлявший на процессе кабинет министров.

Позже в тот же день глава министерства по делам Brexit Дэвид Дэвис представит в парламенте план действий правительства по выходу страны из ЕС.