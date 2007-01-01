

Reuters

Белый дом: Трамп не давал указаний закрыть расследования

2017 Январь 24 ( Вторник ) 12:53:32

VOA: На своем первом брифинге в Белом доме новому пресс-секретарю Шону Спайсеру пришлось отвечать на вопросы о расследовании контактов между окружением президента Дональда Трампа и представителей российского правительства, которое ведут американские разведслужбы.

Когда его спросили, прекратит ли Трамп эти расследования теперь, когда он возглавил федеральное правительство, Спайсер сказал: «Он никак не давал понять, что будет прекращать какие-либо расследования».

ЦРУ, ФБР, АНБ и министерство финансов создали рабочую группу для расследования предполагаемой активизации российской шпионской и другой деятельности, включая распоряжения Кремля об организации кибератак с целью вмешательства в ход президентских выборов в США.

Во время предвыборной кампании следователи собирали информацию о контактах людей из окружения республиканского кандидата Трампа с доверенными лицами российского правительства.

Газета Wall Street Journal первой сообщила, что агенты американской разведки также собирают информацию о телефонных разговорах только что приведенного к присяге советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и посла России в США Сергея Кисляка.

Сообщается, что Флинн звонил Кисляку в конце декабря, примерно в то же время, когда администрация Барака Обамы объявила о введении санкций против России в ответ на предполагаемое использование кибератак для вмешательства в ход выборов.

Представители американской разведки пришли к заключению, что президент России Владимир Путин отдавал распоряжения о взломе электронной переписки Национального комитета Демократической партии для дискредитации кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Спайсер сообщил журналистам, что Флинн и российский посол лишь дважды разговаривали по телефону, и эти разговоры касались четырех тем: организация телефонного разговора между Трампом и Путиным, обмен праздничными поздравлениями, выражение соболезнований в связи с катастрофой российского самолета и возможности совместной борьбы России и США с «Исламским государством».

На брифинге в понедельник Спайсер отвечал на вопросы по широкому кругу тем. В ответ на просьбу прокомментировать сообщения России, что США и Россия наносят совместные воздушные удары в Сирии, Спайсер предложил обратиться за разъяснениями в Пентагон. Однако затем он добавил: «Думаю, если есть возможность бороться с ИГИЛ совместно с любой страной, будь то Россия или кто-то еще, и это отвечает нашим общим национальным интересам, то мы, разумеется, воспользуемся этой возможностью».

Представитель Пентагона отверг сообщения российской стороны, заявив: «Министерство обороны не координирует воздушные удары в Сирии с российскими военными».