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Майк Помпео утвержден в должности директора ЦРУ

2017 Январь 24 ( Вторник ) 12:50:39

VOA: Сенат США утвердил конгрессмена Майка Помпео в должности директора ЦРУ после задержки, вызванной обеспокоенностью некоторых законодателей, что он может расширить программу слежки или разрешить использование некоторых методов допроса, которые многие приравнивают к пыткам.

Кандидатуру Помпео поддержали 66 сенаторов, а 32 проголосовали против. Все проголосовавшие против были демократами, кроме одного – сенатора Рэнда Пола, который является главным поборником жесткого контроля над слежкой среди республиканцев.

Вскоре после утверждения Помпео был приведен к присяге вице-президентом Майком Пенсом.

РИАНовости: Последние шесть лет Помпео представлял в американском конгрессе штат Канзас, уверенно выигрывая выборы. В палате представителей нынешний директор ЦРУ работал в спецкомитете по разведке и в комитете по энергетике и торговле. Кроме того, Помпео был членом спецкомиссии по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

В юности Помпео планировал военную карьеру, окончив академию Уэст-Пойнт в 1986 году. Затем он, согласно его биографии, служил, в частности, в пехоте и участвовал в войне в Персидском заливе.

Позднее он ушел в бизнес, создав компанию Thayer Aerospace and Private Security, но в 2006 году продал свою долю в ней и стал ориентироваться на нефтяную промышленность, возглавив компанию Sentry International по производству оборудования для месторождений.

О планах Помпео на новой должности пока можно судить лишь по его высказываниям на слушаниях в сенате, когда обсуждалась его кандидатура.

Как и другие претенденты на посты в новой администрации, Помпео продемонстрировал жесткость по отношению к России. В частности он считает, что Москва ведет себя агрессивно и не предпринимает почти никаких усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в США, России и других странах).

Он полагает, что США стоит дать "сильный ответ" на "кибератаки со стороны России". Помпео также уверен, что ЦРУ должно снабжать власти США полноценным анализом российской политики.

В то же время он назвал "голословными" утечки о контактах представителей президента США Дональда Трампа с Россией, пообещав со своей стороны всегда "следовать за фактами, куда бы они ни привели".

Касаясь темы Китая, Помпео заявил, что эта страна создает достаточно напряженную ситуацию "расширением своей экономики и проявлением военной силы, а также действиями в Южно-Китайском море и в киберпространстве".

Заключение ядерной сделки с Ираном, по мнению нового директора ЦРУ, стало ошибкой США.