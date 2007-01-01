



“Женский марш” На Вашингтон состоялся

2017 Январь 22 ( Воскресенье ) 12:31:01

Euronews: Около полумиллиона человек собрал субботний “Женский марш” против нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Такие данные привел заместитель мэра американской столицы Кевин Донахью.

Участники протестов выступают за права женщин и выражают свое негодование по поводу высказываний нового главы Белого дома, обвиняя его в женоненавистничестве, сексизме и расовой нетерпимости.

Американские СМИ пишут о том, что народу собралось больше, чем накануне на инаугурацию президента. Проигравшая ему на выборах Хиллари Клинтон в своем “Твиттере” выразила поддержку протестующим.

Кинорежиссер-документалист Майкл Мур, который ранее призывал объявить “100 дней протестов против Трампа”, появился перед манифестантами со свежим номером газеты “Вашингтон пост”:

“ Я проснулся сегодня утром, взял в руки “Вашингтон пост” и увидел этот заголовок: “Трамп пришел к власти”. А я вот так не думаю. Вот где настоящая власть. Вот где настоящая правда Америки. Большинство – это мы. Новый президент обещал положить конец “американской бойне”. Господин Трамп, а мы клянемся положить конец бойне Трампа”, – сказал Мур, разорвав напополам газету, о которой говорил.

Вместе с ним в рядах протестующих шли актриса Скарлетт Йоханссон, мэр Вашингтона Мюриэль Боузер и правозащитница Анджела Дэвис.

Женскими маршами протеста были охвачены в субботу и другие города США, один из самых крупных состоялся в Чикаго. Анти-трамповские акции прошли также в Канаде, Австралии и во многих странах Европы, Азии и Африки. Активистки говорят, что их возмущение вызвала предвыборная кампания Трампа, наполненная расовыми и религиозными стереотипами и сексизмом.