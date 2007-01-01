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В мире 2017
AP
AP

Число жертв аварии со школьным автобусом в Италии достигло 16 человек

2017 Январь 21 ( Суббота )  14:45:36

rbc.ru: В Италии в результате аварии со школьным автобусом погибли 16 человек. Ранее сообщалось о четырех жертвах автокатастрофы.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате аварии с участием автобуса со школьниками в Италии, еще 39 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает агенство ANSA со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, всего в автобусе находились 55 человек, большинство из которых — подростки от 14 до 18 лет. Они возвращались в Будашепт (Венгрия) с экскурсии на горный курорт во Франции.

Авария произошла на шоссе в Вероне, когда автобус двигался по направлению к Венеции. Как утверждают сотрудники экстренных служб, транспортное средство врезалось в опору, после чего загорелось.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Однако спасатели отмечали, что количество жертв может увеличиться. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются. Среди прочих рассматривается версия плохого самочувствия водителя автобуса.

 

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