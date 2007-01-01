

AP Число жертв аварии со школьным автобусом в Италии достигло 16 человек 2017 Январь 21 ( Суббота ) 14:45:36



rbc.ru: В Италии в результате аварии со школьным автобусом погибли 16 человек. Ранее сообщалось о четырех жертвах автокатастрофы. По меньшей мере 16 человек погибли в результате аварии с участием автобуса со школьниками в Италии, еще 39 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает агенство ANSA со ссылкой на спасателей.



По предварительным данным, всего в автобусе находились 55 человек, большинство из которых — подростки от 14 до 18 лет. Они возвращались в Будашепт (Венгрия) с экскурсии на горный курорт во Франции.



Авария произошла на шоссе в Вероне, когда автобус двигался по направлению к Венеции. Как утверждают сотрудники экстренных служб, транспортное средство врезалось в опору, после чего загорелось.



Ранее сообщалось о четырех погибших. Однако спасатели отмечали, что количество жертв может увеличиться. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются. Среди прочих рассматривается версия плохого самочувствия водителя автобуса.



