Reuters Трамп беседовал с военными в Афганистане во время инаугурационного бала 2017 Январь 21 ( Суббота ) 14:37:16



VOA: Дональд Трамп завершил свой первый день в должности президента США сеансом спутниковой связи с американскими солдатами в Афганистане. Президент находился на последнем инаугурационном балу, когда он побеседовал с военнослужащими, поздравившими его с вступлением в должность. Трамп сказал, что они могут задать ему любые вопросы, но молодые солдаты лишь поздравляли его, передавая микрофон друг другу. Трамп постоянно шутил, что ему нравятся их «вопросы». Позднее, на том же балу, Трамп и его жена Мелания, одетая в элегантное платье цвета слоновой кости, танцевали под мелодию песни I Will Always Love You. Ранее, на втором балу, президент спросил присутствующих, должен ли он «продолжать пользоваться Твиттером». Собравшиеся одобрительно загудели, после чего Трамп сказал, что видит в твитах «способ обойти нечестные СМИ». На первом балу 70-летний президент и первая леди станцевали под песню My Way. Позднее к ним присоединились вице-президент Майк Пенс и его жена Карен, а также члены их семей.