



Парламент Турции одобрил законопроект о внесении поправок в Конституцию

2017 Январь 21 ( Суббота ) 14:28:55

newsru.com: Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления и продлевающих срок, в течение которого президент Реджеп Эрдоган может возвращаться к власти, до 2029 года. Как отмечает Reuters, закон был одобрен с преимуществом всего в 9 голосов. Оппозиция обращает внимание на то, что закон почти полностью устраняет систему сдержек и противовесов, наделяя Эрдогана колоссальными полномочиями и устраняя должность премьер-министра. Одобрение парламента означает, что вскоре изменения будут вынесены на общенациональный референдум.

Голосование прошло в ночь на субботу. За принятие закона, состоящего из 18 статей, проголосовали 339 депутатов при 330 необходимых для положительного исхода. "Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом", - заявил, обращаясь к парламентариям, премьер Турции Бинали Йылдырым, передает РИА "Новости".

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни подпишет закон, после чего он будет вынесен на референдум, который пройдет через 60 дней после публикации текста закона в официальном издании.

Проект изменений в основной закон предполагает введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году. Поправки серьезно расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров, при этом должность премьер-министра упраздняется вовсе. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента, отмечает DW.

Reuters напоминает, что в 2014 году, когда Эрдоган ушел с позиции премьер-министра и стал президентом страны, должность была во многом церемониальной. Однако Эрдоган стал использовать личную популярность для построения новой системы власти. Очередной виток усиления полномочий президента и силовиков произошел после неудавшейся попытки переворота летом 2016 года, после чего в Турции были задержаны либо уволены десятки тысяч военнослужащих.

Для вынесения конституционных поправок на референдум было необходимо получить поддержку 330 из 550 депутатов парламента. Сообщается, что новый проект поддержали депутаты от правящей партии ПСР, а также Партия национального движения (они в сумме занимают 355 мест). Оппозиционные партии - левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов выступили против.

