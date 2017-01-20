



Министра культуры Южной Кореи арестовали по делу о коррупции

2017 Январь 21 ( Суббота ) 13:08:11

Министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун была арестована по делу о превышении должностных полномочий и даче ложных показаний. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным агентства, Чо Юн Сун принимала участие в создании «черного списка» деятелей культуры, которые критически высказывались в адрес правительства страны. В список вошли почти 10 тыс. человек, среди которых лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер и сценарист Пак Чхан Ук, лауреат международной премии «Букера» 2016 года, писательница Хан Кан.​ Попавшим в список деятелям культуры было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства.

Суд также выдал ордер на арест​ экс-главы администрации президента Ким Ки Чуна, отмечает агентство.

В данный момент следователи выясняют, имеет ли отношение к «черному списку» президент Южной Кореи Пак Кын Хе​.

Пак Кын Хе​ ранее обвинили в том, что она нарушила Конституцию страны и иные законы, допустив к секретным документам свою приближенную Чхве Сун Силь. Подруга президента подозревается в том, что что вымогала деньги крупных корейских компаний. В связи коррупционном скандалом парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Пак Кын Хе.