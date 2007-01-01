

AFP

Хакеры Anonymous пригрозили Трампу разоблачениями

2017 Январь 20 ( Пятница ) 20:55:17

РИА Новости: Группировка хакеров Anonymous пригрозила избранному президенту США Дональду Трампу разоблачениями, сообщает в пятницу газета Huffington Post.

По данным издания, Anonymous высказали угрозу в ответ на предположение Трампа в Twitter, что директор ЦРУ Джон Бреннан стоит за утечкой "лживых новостей" касательно ставшего известному СМИ доклада бывшего британского сотрудника МИ-6, заявившего о наличии у России компрометирующей информации на избранного президента, которая может быть использована для шантажа.

Группа Anonymous заявила, что будет искать информацию, которая нанесет Трампу ущерб, в частности касательно его деятельности и финансов, связанных с РФ.

"Это не восьмидесятые годы (прошлого века), информация не исчезает, она там", — говорится в твите Anonymous, обращенному к Дональду Трампу.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Автором оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил. Среди прочего в докладе упоминалось, что Трамп во время визита в Москву якобы пригласил в отель проституток. Трамп назвал этот доклад выдуманным.

Дональд Трамп официально вступает в должность президента 20 января после церемонии инаугурации в Вашингтоне.

Anonymous появилась в 2003 году. Жертвами кибератак группы становились PayPal, MasterCard, сайты Интерпола, Европарламента и Ватикана, министерств различных стран. Осенью 2015 года Anonymous объявила войну "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в России), а весной 2016 года объявила кампанию против Дональда Трампа.