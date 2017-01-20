

AP

Спасатели нашли выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина

2017 Январь 20 ( Пятница ) 16:18:44

РИА Новости: Восемь выживших обнаружены в отеле в центральной Италии, который накрыла снежная лавина, передает издание Repubblica.

Для эвакуации людей на место происшествия отправили спасательные вертолёты.

По данным телеканала Rainews24, выжившие до сих пор заблокированы в здании, готовится операция по их подъему на поверхность. Итальянские СМИ назвали это событие "чудом".

Власти Италии ранее сообщили, что надежда обнаружить живых людей в гостинице еще есть. Они направили армейские подразделения и спецтехнику расчищать подъезды к месту происшествия, а также отряды пожарных и спасателей для того, чтобы вести поиски.