

В Узбекистане создаются четыре свободные экономические зоны 2017 Январь 14 ( Суббота ) 16:33:12



Anadolu: Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзияев подписал указ о создании свободных экономических зон «Ургут» (Самаркандская область), «Гиждуван» (Бухарская область), «Коканд» (Ферганская область), «Хазарасп» (Хорезмская область). Согласно указу президента, предприятия, действующие в этих четырех зонах, будут освобождены от уплаты налогов на срок от 3 до 7 лет в зависимости от суммы инвестиций. При вложении от 300 тысяч до трех миллионов долларов льготы будут предоставляться на срок в три года, от трех до пяти миллионов долларов - на пять лет, от пяти до 10 миллионов долларов - на семь лет. Если же участник инвестирует свыше 10 миллионов долларов, то он получит освобождение от оплаты налогов и сборов на 10 лет с применением в течение последующих пяти лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа ниже действующих ставок на 50 процентов. fergananews.com: Согласно указу, основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» являются:

- привлечение прямых инвестиций иностранных и отечественных инвесторов для создания современных производств по выпуску востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью;

- обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциалов Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей;

- создание новых современных производств в сфере глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, текстильной, ковроткацкой, обувной и кожгалантерейной, экологически безопасной химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, машиностроения и автомобилестроения, производства строительных материалов и в других направлениях;

-углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями свободных экономических зон и в целом республики;

-создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке производимой продукции в соответствии с международными стандартами и с принятием мер по обеспечению международного признания их решений. Срок функционирования всех четырёх новых СЭЗ составляет 30 лет с возможностью последующего продления. В течение всего этого срока на территориях СЭЗ действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы. После создания указанных выше СЭЗ общее число таких территорий в Узбекистане достигнет семи: в стране уже действуют свободные экономические зоны «Навои» в Навоийской области, «Ангрен» в Ташкентской области и «Джизак» в Джизакской области.