



Трамп рассказал о своих планах по антироссийским санкциям

2017 Январь 14 ( Суббота ) 12:25:06

Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal высказался на тему антироссийских санкций. Он заявил, что сохранит их «по крайней мере, на некоторый период времени», но будет открыт для их отмены

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «по крайней мере, в течение какого-то периода времени» сохранит санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы. Об этом избранный президент заявил в интервью Wall Street Journal.

«Если вы ладите, и Россия действительно помогает нам, зачем кому-то санкции, если этот кто-то делает действительно хорошие вещи», – сказал Трамп.

Он также предположил, что может отменить санкции, введенные администрацией Барака Обамы за якобы российские кибератаки, если страна окажется полезной в борьбе с терроризмом и достижении других важных для США целей, отмечает газета. По словам Трампа, он готов встретиться с Владимиром Путиным спустя какое-то время после того, как вступит в должность президента.

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«Я понимаю, что они [Россия] хотели бы встретиться. И я совершенно не против», – приводит издание его слова.

Заявления Трампа звучат на фоне новых попыток американских сенаторов ужесточить санкции против России. 10 января стало известно о том, что в конгресс США внесен законопроект о новых антироссийских санкциях. Дополнительные ограничения, как уточнял сенатор от Демократической партии Бен Кардин, предполагается ввести в связи с кибератаками, в которых Вашингтон обвиняет Москву, а также из-за ситуации на Украине и в Сирии. Проект закона предлагает еще сильнее ограничить инвестиции в российскую нефтегазовую отрасль. Одновременно с этим новые ограничения планируется ввести на любые транзакции с суверенным долгом России или российских госкомпаний.