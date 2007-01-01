

Всемирный банк назвал два способа «процветания» российской экономики 2017 Январь 12 ( Четверг ) 18:28:51



РБК: Есть два пути для роста экономики России — повышение производительности и прирост человеческого капитала, говорится в докладе Всемирного банка. Но они невозможны без устойчивого бюджета и эффективного госуправления Экономисты Всемирного банка назвали два пути, которые могут обеспечить рост российской экономики и «дальнейшее всеобщее процветание»: это, во-первых, восстановление роста производительности, а во-вторых — реформы, направленные на развитие человеческого капитала и улучшение доступа к госуслугам. Такие выводы содержатся в докладе «Российская Федерация — комплексное диагностическое исследование экономики: пути достижения всеобъемлющего экономического роста» (есть у РБК), который на Гайдаровском форуме в четверг представили вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилл Муллер и заместитель главного экономиста организации Ана Ревенга.



Жертва собственного успеха



Нынешняя модель российского государства основана на прочном влиянии властей на экономическую и социальную политику, а также на большой политической поддержке, пишет Всемирный банк. Однако эта поддержка может ослабнуть в условиях замедления экономики, так как Россия рискует стать «жертвой собственного успеха» из-за возросших ожиданий населения.



Потенциал «возобновления роста производительности», первого описанного Всемирным банком пути, у России есть, однако для этого нужно избавиться от ограничений, которые существуют «на уровне всей экономики, предприятия и отдельного человека». Они возникают из-за изношенного основного капитала и «искажения рыночных и внешнеторговых механизмов» — по стране сложно и дорого перемещать грузы, это тормозит экономику, указывает ВБ. Исправить ситуацию можно привлекая частный капитал, в том числе с помощью механизма государственно-частных партнерств (ГЧП). Нынешние усилия властей в этой сфере недостаточны, им нужно лучше оценивать осуществимость проектов и курировать их вплоть до завершения, анализировать риски, а также расширить доступ к недорогим долгосрочным кредитам. Сейчас участие бизнеса в России в инфраструктурных проектах «сильно ограничено слаборазвитой конкуренцией, недостаточно глубоким внутренним рынком капитала, фрагментированной и усложненной системой законодательства и недостатком специалистов».



Росту производительности мешают и ограничения в инновациях на уровне предприятий. Компаниям нужен «способный менеджмент», появление которого также требует дополнительных инвестиций. Кроме того, один из самых серьезных факторов, тормозящих развитие российских компаний, — недостаток квалифицированных кадров, отмечается в докладе. Даже при том, что у российских работников наблюдается «очень высокий уровень формального образования», оно не помогает сформировать навыки, которые от потенциальных сотрудников требуют работодатели.



Еще одно препятствие — падение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), возникшее после введения санкций в 2014 году, хотя и до этого зарубежные вложения не способствовали росту конкурентоспособности экспорта и переориентации на более высокотехнологичную продукцию. При этом сейчас диверсифицировать экспорт с помощью ПИИ сложно из-за внешней ситуации, и властям будет стоить больших усилий оздоровление инвестиционного климата. К числу серьезных проблем, отмечает Всемирный банк, российские компании также относят коррупцию, налоги и «обременительные требования в части лицензирования и эксплуатации».



Экономисты описывают два основных подхода, которые должны вернуть рост производительности. Первый — выравнивание условий конкуренции, предусматривающее «уход с рынка непроизводительных фирм-старожилов» и появление на их месте новых производительных компаний. Второй — обновление потенциала компаний, например в сфере внедрения технологий. В целом России нужны реформы, которые помогут преодолеть внутренние и внешние ограничения, указывает ВБ.



Человеческий капитал



Второй путь, описанный Всемирным банком, — улучшение человеческого капитала. Основным источником доходов для 40% беднейших граждан являются бюджетные трансферты, и их следует заменить на доходы от трудовой деятельности. Кроме того, «рабочие места переместились в более уязвимый неформальный сектор», указывает Всемирный банк. По оценке Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, всего в теневой рынок труда входят 30 млн россиян, или 40,3% экономически активного населения. Ежегодно с 2009 года, отмечает Всемирный банк, число ликвидированных официальных рабочих мест превышало число новых и при этом нет «убедительных доказательств», что при официальном трудоустройстве гражданам платят больше, чем при работе в неформальном секторе.



Среди других проблем — старение экономически активного населения, что усугубляется относительно небольшими государственными расходами на здравоохранение. Экономия, а также неэффективное распределение расходов в этой сфере приводят к росту собственных расходов на медицину среди тех пациентов, кто может себе это позволить. Улучшения ситуации можно было бы добиться, сделав акцент на первичной медицинской помощи и профилактике, пишет Всемирный банк. Невелик и объем инвестиций в образование (4% ВВП по сравнению с 5,3% в среднем по странам ОЭСР), есть проблемы с доступом к качественному образованию.



России следовало бы сделать эффективнее расходы и на социальную помощь, следует из доклада. Сейчас до бедных доходит минимальная часть выделяемых ресурсов (25% средств для беднейших 20%). В странах с адресной помощью та же доля граждан получает 50% и более средств. ВБ также обращает внимание на низкие пенсии в России. Но несмотря на это, бюджетная обеспеченность может оказаться «недостаточной с учетом растущего давления на систему социальной защиты», пишут авторы. Кроме того, рост неравенства может «подорвать общественную структуру».



Экономисты предлагают вовлекать в экономическую активность более широкие слои населения и все так же увеличивать производительность, чтобы решить эти проблемы. В частности, это можно сделать благодаря привлечению к работе женщин и увеличению продолжительности трудовой деятельности (то есть, по сути, повышению пенсионного возраста, на котором, в частности, настаивает Центр стратегических разработок, готовящий программу реформ в России).



Без чего нельзя обойтись



Всемирный банк отдельно выделяет условия, без которых восстановление экономики в России невозможно. В первую очередь речь идет о бюджетной устойчивости (власти запланировали сокращение бюджетного дефицита на следующие три года, минимального значения он достигнет в 2019 году, на уровне 1,2% ВВП). «Существенное ужесточение бюджетных ограничений, происходящее в последнее время, обостряет проблематичность выбора между поддержкой доходов населения и повышением инвестиций в человеческий и физический капитал», — отмечают экономисты. В прошлые годы социальные расходы осуществлялись в ущерб инвестициям и в инфраструктуру, и в человеческий капитал, теперь же направлять их нужно «на решение самых приоритетных задач и совершенствование управления государственными инвестициями». Впрочем, это должно сопровождаться налоговой реформой, отмечает Всемирный банк.



Изменения в фискальной системе в конце прошлого года анонсировал президент Владимир Путин, сообщивший, что они должны вступить в силу с 2019 года, а министр финансов Антон Силуанов объяснил, что речь идет об увеличении налогов на роскошь, на вредные продукты, а также о снижении страховых взносов работодателей при одновременном росте НДС.



Второе условие — качественное управление природными ресурсами; сейчас оно, по оценке ВБ, ведется нерационально и неэффективно. На благосостоянии отражаются истощение запасов и загрязнение окружающей среды, а из-за изменения климата «повышается уязвимость российской экономики к рискам, связанным с погодными условиями».



И наконец, еще одно условие — эффективность государственного управления. Ведомства должны «чутко реагировать на потребности бизнеса и граждан, а также отстаивать принципы правового государства». При этом правительству, считает Всемирный банк, уже удалось добиться определенных успехов в госуправлении, хотя прогресс не был равномерным, а рейтинги России в этой сфере остались ниже среднемирового уровня. Это связано с сохранением проблем с открытием бизнеса, предпринимательской деятельностью, инвестициями и инновациями, а также с подотчетностью населению.

