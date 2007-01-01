

Полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут продлены 2017 Январь 12 ( Четверг ) 18:16:27



РБК: Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы на январской сессии ПАСЕ не будут продлены. Об этом на брифинге в Госдуме заявил председатель ассамблеи Педро Аграмунт, передает корреспондент РБК.



«Об этом можно говорить уже достаточно открыто: полномочия российской делегации в конце месяца не будут продлены», — сказал Аграмунт. «Мне хотелось бы, чтобы было по-другому», — добавил он.



Глава ПАСЕ отметил, что намерен при этом продолжить двусторонние контакты с Россией.



Глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что депутаты «не будут принимать участия в пленарных заседаниях [ПАСЕ], в работе комитетов».



Как ранее сообщал РБК, Россия еще летом минувшего года полностью оплатила членский взнос в ПАСЕ, несмотря на угрозы сократить финансирование организации. Этот взнос экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин оценивал примерно в €32 млн. Представители ПАСЕ точную сумму не называют.



На российскую делегацию в ПАСЕ были наложены санкции в ответ на присоединение Крыма весной 2014 года: россиян лишили права голоса, а также возможности принимать участие в работе уставных органов ассамблеи и наблюдать за выборами. На первой сессии в январе 2015 года российская делегация присутствовала, однако покинула Страсбург из-за того, что санкции были продлены. От участия в зимней сессии ПАСЕ в 2016 году Россия отказалась, не получив гарантий восстановления полномочий.

