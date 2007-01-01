

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и Грузии 2017 Январь 09 ( Понедельник ) 22:52:58





Министр иностранных дел Турции заявил, что, несмотря на важность сотрудничества с Россией, Анкара не признает аннексию Крыма и не будет менять своих позиций по Украине и Грузии. Анкара не намерена пересматривать свои позиции по Украине и Грузии, несмотря на то, что для нее очень важно сотрудничество с Россией. С таким заявлением в понедельник, 9 января, выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции в Анкаре. "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины" - заявил глава турецкого МИДа.



Говоря о ситуации в Сирии, Чавушоглу подчеркнул, что Турция, "как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии". По его словам, Анкара выделяет миллиарды долларов на поддержку 2,8 миллиона беженцев, находящихся в Турции. При этом, благодаря усилиям Анкары, из восточных районов Алеппо удалось эвакуировать 45 тыс. человек.



"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии, - заверил турецкий министр. - Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с "Исламским государством" на севере этой страны".

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