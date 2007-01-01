

Gottstat.com Возобновились переговоры об объединении Кипра 2017 Январь 09 ( Понедельник ) 22:08:58



kommersant.ru: Сегодня в Женеве возобновились переговоры об объединении Кипра, проходящие под эгидой ООН. Как надеются стороны, после 18 месяцев напряженных переговоров уже на этой неделе будут согласованы последние детали соглашения об объединении Кипра, разделенного 43 года назад в результате вторжения турецких войск. Главные участники встреч — президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и лидер непризнанной ТРСК Мустафа Акынджи — должны будут окончательно обсудить территориальные вопросы, вопросы передачи недвижимости и проблемы безопасности. Первая встреча сегодня началась как раз с обсуждения вопросов недвижимости. Вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эти переговоры «исторической возможностью», а представители сторон видят в них «лучший и последний шанс» для достижения урегулирования. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис на вопрос The Guardian о том, с оптимизмом ли он смотрит на нынешние переговоры, ответил: «Спросите меня об этом, когда мы закончим». В четверг на Кипре начнется международная конференция по проблеме объединения острова с участием государств-гарантов: Великобритании, Греции и Турции. Великобританию будет представлять министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Конференция начнется встречей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и генсека ООН. Кроме того, как отмечает британская пресса, велика вероятность, что на конференцию приедет и премьер-министр Великобритании Тереза Мей. Госпожа Мей пристально следила за ходом переговоров, как отмечает газета The Guardian, и она готова приехать в Женеву, если ее присутствие поможет окончательному согласованию договора. Особое внимание Великобритании к событию объясняется как тем, что остров в течение долгого времени был британской колонией, так и тем, что на его территории до сих пор сохраняются две «суверенные» военные базы — Акротири и Декелия.

