

pastemagazine.com

Норвегия первой в мире откажется от национального вещания в диапазоне FM

2017 Январь 08 ( Воскресенье ) 21:14:00

ixbt.com: Как сообщает источник, Норвегия станет первой в мире страной, которая откажется от радиотрансляций в диапазоне FM. Это случится уже на следующей неделе.

Такое решение было принято правительством в виду массового перехода на цифровое радиовещание и снижение популярности обычных FM-станций. Кроме того, стоимость трансляций по сети DAB почти на порядок ниже, чем по сети FM. Между тем, у такого подхода есть и противники, которые утверждают, что привычное вещание нужно как для 2 млн автомобилей (на территории Норвегии), не оснащённых цифровыми радиоприёмниками, так и для предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Более того, 66% норвежцев, согласно опросу Dagbladet, выступают против прекращения вещания в FM-диапазоне и лишь 17% проголосовали за отказ от старого стандарта.

Несмотря на то, что Норвегия станет первой, некоторые другие европейские страны уже рассматривали подобный вопрос. К примеру, Швейцария планирует поступить так же в 2020 году, а Великобритания и Дания пока не определились с датами.

Первым 11 января отключат город Будё. В целом же полный переход национального вещания на формат цифрового радио (DAB) будет завершён до конца года.