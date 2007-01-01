



Скончался экс-президент Ирана Хашеми Рафсанджани

2017 Январь 08 ( Воскресенье ) 21:09:05

Бывший президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани умер в больнице в Тегеране 8 января, после перенесенного сердечного приступа. Об этом сообщают иранские государственные СМИ. Ему было был 82.

Акбар Хашеми Рафсанджани занимал пост президента с 1989 по 1997 год, но проиграл Ахмадинежаду, когда снова баллотировался в 2005 году.

Рафсанджани был ключевой фигурой в создании Исламской республики Иран в 1979 году.

Он возглавлял Совет целесообразности, орган, который предназначен для разрешения споров между парламентом и Советом стражей Исламской революции, сообщает РадиоСвобода.