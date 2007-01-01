



Редактор «Кавказского узла» сообщил о проверке поста с угрозами спикера парламента Чечни

2017 Январь 07 ( Суббота ) 20:40:52

Юристы «Кавказского узла» проверяют пост в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова на наличие состава преступления по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Об этом «Новой газете» рассказал главный редактор издания Григорий Шведов.

«На данный момент юристы анализируют пост (Даудова) на наличие состава преступления по части 3 статьи 144 УК РФ о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности. В посте мое имя и фамилия не названы, но написано так, что у читателя не должно возникнуть больших сомнений, о ком идет речь», — сказал Шведов.

Главный редактор отметил, что «Кавказский узел» нередко подвергается критике в социальных сетях за освещение событий в чеченских СМИ и соцсетях.

«Мы нормально относимся к критике. Когда она появляется, мы перепроверяем наши источники информации. Однако это первый, пожалуй, случай, когда вместо профессиональной критики за конкретные публикации, мы видим призыв к насилию», — отметил главный редактор издания.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов резко высказался в адрес главного редактора интернет-издания «Кавказский узел». В своем Instagram он опубликовал изображение собаки с надписью «Как развязать “Кавказский узел”?»

В тексте напрямую Шведов не упоминается, однако спикер парламента Чечни использует слово «Швед» с прописной буквы. Дадудов, среди прочего, предлагается укоротить «Шведу» язык и вырвать пару клыков.

«Это очень странный пес.. Вид грозный, но трусоват. Беспородный, но нагловат. По кличке “Швед” (…) Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора. А что? Вырвать “Шведу” пару клыков “мудрости”, да язык укоротить до стандартных размеров. Глядишь, он нам про что-нибудь доброе или познавательное брехать начнет», — написал спикер парламента Чечни.

Наказание по ч 3. ст. 144 УК РФ предполагает, в частности, лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, 7 октября 2016 года на сайте проекта «Радио Свобода» — «Кавказ. Реалии» — появилась информация о том, что охранники Даудова избили и.о. председателя Верховного суда Чечни (ВС ЧР) Тахира Мурдалова.

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