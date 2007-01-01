



Спецслужбы США: Путин лично приказал вмешаться в выборы президента

2017 Январь 07 ( Суббота ) 11:16:27

Президент РФ Владимир Путин лично отдал распоряжение о проведении "кампании с целью повлиять" на результаты президентских выборов 8 ноября 2016 года в США, подорвать демократический процесс и опорочить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Такие оценки содержатся в рассекреченной справочной информации к докладу "об оценке активности РФ и ее намерениях применительно к недавним американским выборам", размещенной в пятницу, 6 января, на сайте управления директора Национальной разведки США (ODNI), которое координирует работу всех американских разведслужб.

"Попытки России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году - это одно из самых последних проявлений давнего желания Москвы подорвать либеральный демократический порядок, (установленный) под руководством США. Эти действия продемонстрировали значительную эскалацию применительно к откровенности (вмешательства), степени активности и масштабе усилий (со стороны Москвы) по сравнению с прошлыми операциями", - утверждается в документе.

По версии ODNI, в ходе предвыборной кампании "Путин и российское правительство" оказывали "явное предпочтение" республиканцу Дональду Трампу. Они надеялись повысить шансы на избрание миллиардера "путем дискредитации (экс)-госсекретаря Клинтон", подчеркивается в документе. Механизмы, примененные Кремлем, сводились к организации кибератак и целенаправленных кампаний со стороны госорганов, финансируемых государством СМИ и "троллей" - нанятых пользователей соцсетей, заявляют американские спецслужбы.

Разведка РФ, возможно, причастна к обнародованию секретных данных

В отчете также указывается, что "с высокой степенью вероятности" российская военная разведка - главное управление Генштаба ВС РФ - "использовала личность (хакера) Guccifer 2.0 и сайт DCLeaks.com", чтобы обнародовать секретные данные, полученные в ходе киберопераций, а также чтобы передать их СМИ и специалистам Wikileaks.



Трамп: Осуществить атаки позволила грубая небрежность Демпартии

В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что причиной хакерских атак на Национальный комитет Демократической партии стала небрежность самого комитета. "Грубая небрежность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки", - написал политик в своем микроблоге Twitter. Он добавил, что Национальный комитет республиканцев серьезно защищен.