

Антониу Гутерриш вступил в должность генсека ООН 2017 Январь 03 ( Вторник ) 13:38:46

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Девятый Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш вступил в должность 1января 2017 года, говорится в сообщении распространенном миссией ООН в Баку. Генеральный секретарь, который был непосредственным свидетелемстраданий самых обездоленных людей на нашей планете (влагерях беженцев и зонах боевых действий), преисполнен решимостисделать центральным элементом своей работы защиту достоинства человеческой личности и заниматься мирным посредничеством, наведением мостов и поощрением реформ и инноваций. До своего избрания на пост Генерального секретаря г-н Гутерриш с июня 2005 года по декабрь 2015 года занимал должность Верховного комиссара Ор-ганизации Объединенных Наций по делам беженцев,возглавляя одну из крупнейших в мирегуманитарных структур в период, на который пришлось несколько острейших за несколько десятилетий кризисов, связанных с перемещением людей. Конфликты в Сирии и Ираке и кризисы в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Йемене привели к колоссальному расширению масштабов деятельности УВКБ, так какчисло лиц, покинувших родные места в поисках убежища от конфликтов и преследования, увеличилось с 38 миллионов в 2005 году до более чем 60 миллионов в 2015 году. Прежде чем возглавить УВКБ, г-н Гутерриш более 20 лет проработал в правительстве и на государственной службе. Во время своего пребывания на посту премьер-министра Португалии в 1995–2002 годах он принимал активнейшее участие в международных усилиях, направленных на урегулирование кризиса в Восточном Тиморе. В качестве Председателя Европейского советав начале 2000 года он сыграл ведущую роль в принятии Лиссабонской программы роста и занятости, а также был сопредседателем первого саммита Европейского союза и Африки. В 1991–2002 годах он был членом Государственного совета Португалии. В 1976 году г-н Гутерриш был избран в парламент Португалии, где про-работал 17 лет. Он был председателем Парламентского комитета по вопросам экономики, финансов и планирования, а затем Парламентского комитета по во-просам территориального управления, муниципалитетов и охраны окружающей среды. Он также возглавлял фракцию своей партии в парламенте. В 1981–1983 годах г-н Гутерриш был делегатом в Парламентской ассамблее Совета Европы, где он возглавлял Комитет по вопросам народонаселения и миграции и делам беженцев. Многие годы г-н Гутерриш активно участвовал в работе всемирного объе-динения социал-демократических политических партий «Социалистический интернационал». В 1992–1999 годахонбылзаместителемПредседателяэтойорганизации, одновременновыполняяфункциисопредседателяКомитетаподеламАфрики и позднееКомитетаповопросамразвития, a с 1999 годапо 2005 годзанималдолжностьПредседателяорганизации.Кроме того, в начале 1970 х годов он был инициатором создания Португальского совета по делам беженцев и Португальской ассоциации по защите потребителей («Деко»), а также возглавлял Университетский центр социальных действий — ассоциацию, которая осуществляет проекты в области социального развития в бедных районах Лиссабона. Г-н Гутерриш является членом Мадридского клуба, объединяющего бывших президентов и премьер-министров различных стран мира, которые выступают в поддержку демократии. Г-н Гутерриш родился в 1949 году в Лиссабоне и окончил Высший техни-ческий институт по специальности «Инженерное дело». Свободно владеет португальским, английским, испанским и французским языками. Женат на Катарине ди Алмейда Ваш Пинту, занимающей пост заместителя мэра Лиссабона по вопросамкультуры, и имеет двоих родныхдетей, одного приемного сына и трех внуков.-0-