

СМИ сообщили о возможном гражданстве подозреваемого в теракте в Стамбуле 2017 Январь 02 ( Понедельник ) 13:51:27





Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь на 1 января мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана, сообщает CNN Turk со ссылкой на турецкую полицию Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на данные полиции.



Как отмечает телеканал, подозреваемый может быть связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».



Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял, что правоохранительные органы продолжают заниматься поиском нападавшего. По его словам, «террорист был одет в пальто, а после атаки переоделся и вышел из клуба в другой одежде».



В ночь на 1 января в 1:15 по местному времени (00:15 мск) вооруженный автоматом Калашникова мужчина совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей. Неизвестный застрелил охранника заведения, ворвался в помещение и открыл огонь по посетителям. В клубе на момент происшествия находились более 700 человек.



Случившееся в МВД Турции назвали террористическим актом. По данным республиканской полиции, в результате нападения погибли 39 человек,16 из них — иностранцы (граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля), еще 69 человек получили ранения разной степени тяжести.



В Генеральном консульстве России ТАСС сообщили, что среди погибших в результате теракта есть россиянка. Собеседник агентства пояснил, что речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана. Ее личность в настоящее время уже установлена.

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