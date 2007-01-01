

Премьер-министра Израиля допросят из-за подозрений в коррупции 2017 Январь 02 ( Понедельник ) 10:45:37





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет допрошен в связи с подозрениями в коррупции. Его, в частности, подозревают в получении подарков от бизнесменов Полиция Израиля допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней в связи с подозрениями в том, что он и его семья получали от бизнесменов подарки и другие блага, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей, сообщает Haaretz.



По данным издания, у полиции имеются показания свидетелей как в самом Израиле, так и других странах. Одним из них является американо-израильский бизнесмен Рон Лаудер, давний друг Нетаньяху.



Он подтвердил, что дарил премьер-министру различные подарки, включая костюм, а также финансировал заграничное путешествие для сына Нетаньяху, Яира. Полиция подозревает, пишет Haaretz, что стоимость подарков Лаудера гораздо выше, чем он признает, и подарены они были из корыстных побуждений.



Полиция надеется также, что допрос прольет свет и на другие сведения, которые связаны с более серьезными подозрениями в отношении премьер-министра, сообщили источники, причастные к расследованию. О чем именно идет речь, однако, не уточняется.



По данным Haarets, полиция пыталась договориться о времени допроса длительное время и только в воскресенье обе стороны пришли к соглашению о том, что он пройдет на этой неделе. Как отмечает издание, премьер может быть допрошен уже в понедельник.



Нетаньяху отвергает все обвинения. «Все предыдущие так называемые дела в результате оказались безосновательными. Так же будет и с нынешними подозрениями, о которых пишут в СМИ. Они ни к чему не приведут», — подчеркнул премьер.

http://www.rbc.ru