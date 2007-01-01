

Двое граждан Азербайджана пострадали при теракте в Турции 2017 Январь 01 ( Воскресенье ) 14:19:18

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Граждане Азербайджана, мужчина и женщина, получили ранения в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле. Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, пострадавшей при теракте женщине была оказана медицинская помощь, и она уже выписана из больницы, мужчина госпитализирован. Генконсульство Азербайджана в Стамбуле выясняет личности пострадавших. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану и решительно осудил теракт. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров также направил телеграмму соболезнования министру иностранных дел Турции Мовлюту Чавушоглу. Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в 01:15 по местному времени в новогоднюю ночь. Нападавший в костюме Санта-Клауса ворвался в клуб, и открыл стрельбу из автоматов Калашникова. По информации МВД Турции, в результате атаки погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу сообщил, что опознан 21 убитый, из которых 16 — иностранцы. –06D--