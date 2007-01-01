

Число пострадавших в Стамбуле граждан Азербайджана возросло до двух (ОБНОВЛЕНО) 2017 Январь 01 ( Воскресенье ) 13:41:01



Число пострадавших в результате теракта в Стамбуле граждан Азербайджана увеличилось до двух. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.



Как уточнил Гаджиев, состояние пострадавшей, о которой стало известно ранее, в настоящее время удовлетворительное, и в эти минуты ее уже выписывают из больницы. Личность второго пострадавшего гражданина Азербайджана устанавливается, известно, что это мужчина, добавил представитель дипломатического ведомства.



Около 01:15 по местному времени (00:15 мск) неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек, 69 получили ранения. Среди погибших 16 человек — иностранцы. Поиски преступника продолжаются.

* * * 2017 Январь 01 (Воскресенье) 13:24:58 В результате атаки на ночной клуб в Стамбуле пострадала гражданка Азербайджана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева.



«В эти минуты поступила информация о том, что среди раненых в результате террора в Стамбуле есть гражданка Азербайджана. Генконсульство Азербайджана в Стамбуле выясняет ее личность и продолжает работу с соответствующими органами Турции в данном направлении», — сказал дипломат.



Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в 01:15 по местному времени (00:15 мск) в новогоднюю ночь. Сначала сообщалось, что двое в костюмах Санта-Клаусов ворвались в клуб и открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Однако позже власти уточнили, что нападавший был один, сейчас его разыскивает полиция.



По последней информации, в результате атаки, которую МВД Турции назвало террористической, погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу сообщил, что опознан 21 убитый, из которых 16 — иностранцы. В российском генконсульстве агентству «РИА Новости» заявили, что россиян среди них нет.

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