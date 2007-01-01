



Что будет с Лапшиным?

2017 Февраль 08 ( Среда ) 12:44:19

Испортятся ли отношения Азербайджана с Израилем из-за дела Лапшина? На сегодня это один из часто обсуждаемых вопросов, как и вопрос о том, что теперь делать с этим человеком?

По логике, должно быть полноценное следствие и суд с вынесением приговора.

Следствие скорее всего будет выяснять, кто финансировал и инициировал поездки Лапшина и его анти-азербайджанскую деятельность.

По объявленным обвинениям (незаконное пересечение границы, призывы против территориальной целостности) блогеру грозит несколько лет тюрьмы, по большему счету, считать Лапшина безвинной овечкой нельзя.

Действия официального Баку в данном вопросе можно считать дипломатическим успехом, ибо впервые удалось привлечь к ответственности того, кто проявил демонстративное пренебрежение к суверенитету страны. При этом, геополитическая ситуация подыграла Азербайджану на фоне ухудшения отношений между Минском и Москвой.

Однако главной проблемой будет не только наказание Лапшина, но и выход из данной ситуации. Израиль вряд ли останется равнодушным к судьбе своего гражданина и будет настаивать на его выдаче.

Баку вряд ли пойдет на ухудшение отношений с израильтянами из-за блогера и постарается максимально использовать ситуацию. Наиболее вероятный сценарий – это следствие , обвинение и суд с покаянием и последующим помилованием и передачей осужденного властям Израиля.

Как бы там ни было, важно не только грамотно осуществить все процедуры, но и не переиграть.

Так, первые шаги в этом вопросе вызвали, мягко выражаясь, удивление. Скажем, зачем надо было отправлять в бакинский аэропорт вооруженных автоматами спецназовцев для встречи Лапшина? Кому нужна была эта акция устрашения?

Растиражированные по всему миру фотографии блогера под руку с автоматчиками еще долго будут гулять по интернету и использоваться как пример нарушений прав и свобод в Азербайджане.

Конечно, для некоторых , кто пожелает поехать в Карабах и ругать Азербайджан пример Лапшина будет сдерживающим фактором. Однако есть и пример Сосо Павлиашвили, который тоже ездил в Карабах и говорил о его независимости, открыто поддерживал армян. Тем не менее, Сосо совсем недавно с большой помпой принимали в Баку, где он выступил с концертом во Дворце Гейдара Алиева, а приглашал его не кто иной, как Эмин Агаларов, несмотря на настоятельные требования общественности не делать этого.