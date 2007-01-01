

ЗАПИСКИ ПОСЛА 2017 Январь 29 ( Воскресенье ) 12:43:07



В ФБ несколько дней проходят интересные дискуссии по поводу способности глава Исполнительной Власти регионов «убедить» иностранных инвесторов вкладывать в экономику регионов. В продолжение своих записей я также решил внести свою лепту и поделиться опытом общения и с этой категорией товарищей. Я даже использую фото, которое использовали до меня другие друзья, своего рода плагиат т.к. это фото наиболее ярко показывает суть этих глава Исполнительной власти регионов страны. Последние 7-8 лет по инициативе президентского аппарата организуются визиты в столицы Европейских государств этих самых глав регионов. Посольствам даются поручения организовать побольше встреч в мериях и муниципалитетах, чтобы они могли ознакомиться с работой их коллег в Европе. Но как только группа приезжает, первое что они просят, это сократить программу посещения муниципалитетов и оставить побольше времени на магазины.

Обычно группы состоят из 10-15 человек и за поездку они объезжают 2-3 столицы. Как и все люди на земле они в чем то отличаются друг от друга, но всех их объединяет совершенно идентичное «глубоко выразительное» выражение лиц, почти одинаково темные костюмы с длинными галстуками и рукавами и с обязательными значками на воротниках с золотой подписью Г.Алиева.

Кстати подписи это исключительное азербайджанское ноу хау. До этого никто раньше ни в одной стране мира не додумался. У делегаций из Северной Кореи, Туркменистана и других «развитых» демократий бывают значки с фото президентов, а у нас «analoqu olmayan» т.е. не имеющая аналогов ПОДПИСЬ.

Самым сложым морально психологическим моментом бывает ужин с этими главами. Чего только стоят неоднократные и одновременные вскакивания из за стола группы из 10 и более человек для тоста во имя отца, сына и святого духа. После каждого вскакивания у Европейцев случается 5 минутный шок.

Кроме того наши главы привыкли обращаться к официантам, как личным прислугам и подзывания руками с выкриком «Əəəə ona de bir bura gəlsin» (скажи этому пусть подойдет к нам) вызывает у шокированных официантов полный ужас. В Европе не принято указывать официанту, как ты хочешь, чтобы тебе приготовили блюдо, ты указываешь на название и все. Здесь в ресторане принято, что официант это часть команды, которая выполняет свою работу и уважение к ним не подлежит никакому оспариванию, а на кухне король -это повар, причем без золотого значка.

А наши главы начинают «Əəəə o aşbaza de, əti kərə yağında bişirsin» (скажи повару пусть приготовит мясо на сливочном масле) или “denən onlara dəm çayı gətirsin” или что то вроде этого. Обычно после того как производилась оплата, я всегда подходил к официантам и долго извинялся за группу позора в их ресторане.

Но это было раньше. Последние годы мы резервировали рестораны исключительно в турецких ресторанах, где они могли себя чувствовать почти как дома. Ариф Мамедов https://www.facebook.com