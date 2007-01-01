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HRW потребовал немедленно освободить осужденных по Нардаранскому делу

HRW потребовал немедленно освободить осужденных по Нардаранскому делу

2017 Январь 27 ( Пятница )  10:49:10
English Azərbaycan

  Азербайджанские власти должны освободить 18 человек, включая  видного теолога и активиста оппозиции, несправедливо  осужденных  к длительным срокам тюремного заключения 25 января, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch.

"Азербайджанские власти  должны  расследовать серьезные заявления о пытках  осужденных», - сказала Джейн Бьюкенен,  замдиректора HRW.

"Приговоры на основе ложных доказательств и пыток это нарушение основных прав человека.

Власти должны действовать в соответствии со своими международными обязательствами, отменить обвинительный приговор и освободить задержанных", - отметила она.

Большинство осужденных  были арестованы 26 ноября 2015 года во время рейда полиции в Нардаране, пригороде Баку известном своим шиитским религиозным консерватизмом и критикой политики правительства. Рейд вылился в насилие и  расстрел  двух полицейских и семи мирных жителей.

На процессе адвокаты  утверждали, что арестованные подверглись зверским избиениям и пыткам в Управлении по борьбе с оргпреступностью МВД.

До этого задержанные были избиты прикладами автоматов, дубинками и ногами в автомашине при транспортировке из Нардарана в Баку.

Во время избиения в Управлении по борьбе с оргпреступностью задержанных пытали током и грозились изнасиловать при них их жен и сестер.

Полиция пыталась заставить их  признаться в совершении преступлений и дать показания против других.

Лидер задержанных, глава движения «Мусульманское единство»  Тале Багирзаде  сказал, что полиция требовала дать показания  против лидера партии Народного фронта и другого лидера оппозиции, чтобы «доказать»  связь между событиями в Нардаране и политической оппозицией.

Медэксперты зафиксировали травмы арестованных, но власти не расследовали требования адвокатов установить происхождение этих травм.

Сотрудники МВД не  предоставляли Багирзаде доступа к адвокату  более месяца. Ни один из других арестованных не имели адвоката  почти восемь месяцев – до начала суда в июле 2016 года. Власти прекратили расследование жалоб «из-за отсутствия доказательств».

Багирзаде был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинениям в терроризме, попытке насильно захватить власть , незаконном владении оружием и убийстве. 17 других были приговорены к срокам от 10 до 20 лет  тюрьмы по различным обвинениям, включая убийство, терроризм, разжигание религиозной вражды, организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

Азербайджан является участником нескольких договоров по правам человека, включая Конвенцию ООН против пыток и Европейской конвенции о защите прав человека, которые запрещают пытки и  жестокое обращение с задержанными. Обязательства Азербайджана включают быстрое и эффективное расследование всех жалоб о жестоком обращении, обеспечение  правовой защиты, включая компенсацию жертвам, а также исключают использование показаний, полученных  под пытками. -02D-

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