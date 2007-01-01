Ильгар Мамедов. Письмо из заключения

Сайт «OpenDemocracy» опубликовал письмо лидера движения РеАл Ильгара Мамедова.

В письме говорится:

"Наш незначительный перевес в голосовании в EITI подвергает нас двум новым угрозам (Я не говорю о косвенных угрозах, исходящих от, например, растущих цен на нефть или же срыва ядерных переговоров в Иране или любого другого события, усиливающего самоуверенность режима в Баку или его позицию в торгах).

Первая - в марте 2017 года, когда Совет EITI соберется в очередной раз, те, на которых давят обстоятельства, или геополитические интересы, могут превосходить численно, или же как-то по-другому перевесят позицию гражданского общества. Если Ильхам Алиев продолжит косметические реформы, ничем по сути не отличающиеся от фигового листа или освободит нескольких политзаключенных, которые уже попросили помиловать их или сдались по другому, вероятно, вопрос моего освобождения будет принесен в жертву в очередной раз.

Другая угроза - заинтересованные группы могут попросить, чтобы международные финансовые институты отделили вопрос финансирования южно-кавказского трубопровода от ситуации с отчетностью по EITI, вместо того, чтобы продолжать борьбу внутри этого процесса. Эти институты уговорить будет нетрудно, так как среди них превалируют банковские управленцы с сиюминутными интересами, а не активисты гражданского общества, озабоченные верховенством закона, прозрачностью и общественной подотчетностью.

Второй сценарий может быть уже задействован, так как по слухам, Всемирный Банк уже выделил 800 миллионов долларов США проекту TANAP. Если так, отложенные на конец января энергетические консультации между Баку и Брюсселем могут вернуть вопрос с кредитами в рамках EITI в благополучную колею. Политические заключенные в Азербайджане может быть и не стоят средств, задействованных в ЮКК, но Европейские ценности ведь стоят того".

Глубокотюремный горизонт

Мамедов также отмечает, что трое из одиннадцати членов совета гражданского движения REAL, возглавляемого мною, были вынуждены покинуть страну после моего ареста. Двое были подвергнуты арестам (на полтора года, и на месяц) по обвинениям, не связанным с моим делом. Двоим запрещен выезд из страны (также по уголовному делу не связанному с моим). Один из них не может даже покидать пределов Баку.

"Время от времени, активистов сажают на несколько дней административного ареста, чтобы запугать других. И все же, сегодня мы живем в несколько ином мире, чем тот, что терпел и даже подпитывал апартеид. Борьба Манделы стимулировала другую повестку дня и международные институты, где мы можем защитить ценности и свободы от вторжения диктаторов и их бизнес-партнеров. Поэтому, сегодня нельзя недооценивать важность сопротивления репрессиям или же солидарности с другими международными институтами. Проблема в том, что, безрезультатность наших мирных усилий сподвигает других к более радикальным методам в борьбе с несправедливостью".