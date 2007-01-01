



Путешествие из Московского проспекта в проспект Гейдара Алиева

2017 Январь 13 ( Пятница ) 15:48:40

Я взглянул окрест меня - душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою - и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы.

(Путешествие из Петербурга в Москву. А. Н. Радищев)

...Мой возраст позволяет мне передвигаться во времени в своих воспоминаниях, порою перемещаясь по улицам и проспектам Баку. Особенно это относится к местам, где перемены разительны и есть, что сравнить. К таким проспектам, несомненно, можно отнести Московский, а ныне проспект Гейдара Алиева.

В советские годы мне как журналисту, пишущему на социально-экономические темы, приходилось бывать на предприятиях, опоясывающих Московский проспект, начиная от станции метро М,Азизбекова, заканчивая машиностроительным заводом им. лейтенанта П.Шмидта.

Двигаешься от метро в сторону центра справа ламповый завод, слева оборонный, справа шиферный, покрышечный, слева обувная фабрика, винодельческий, маслобойный, справа механический. Если свернуть немного в сторону - завод холодильников, шампанских вин, кондиционеров, приборостроительный. И завершает проспект флагман нефтяного машиностроения завод им. лейтенанта Шмидта.

На этом пятикилометровом отрезке пути была сосредоточена экономическая мощь страны с реальной продукцией, реальными многотысячными рабочими коллективами.

Как не парадоксально большинство предприятий было воздвигнуто или модернизировано в период руководства Азербайджаном в 1969-1982 годы Гейдаром Алиевым, именем которого переименовали Московский проспект в 2004 году сразу после его смерти, похоронив вместе с ним и его промышленные детища.

Проспект Гейдара Алиева сегодня преобразован из промышленного района в модный по нынешним бесшабашным временам в офисный - с воздвигнутыми и неоправданными с точки зрения экономической целесообразности высотками. Это показательная зона расточительства, музей воровства и коррупции. Подъезжаешь к метро, теперь с эпическим названием Кёроглу, справа зреешь пустующий то ли стадион, то ли дворец торжества чего-то. Далее пустующая так называемая олимпийского деревня, башни новых офисов ГНКАР, ГНФАР, Азерсу, и прочих стеклянных нерентабельных монстров, которые завершает культурный центр Гейдара Алиева. Он больше напоминает памятник по уничтоженной промышленности Азербайджана, процесс которого начался с так называемой ваучерной приватизации. Как теперь выяснилось, проводили то ее не для модернизации промышленности, а для расчистки строительных площадок под отмывание свалившихся с небес нефтяных долларов. Это традиционный стиль для всех коррумпированных и авторитарных режимов в мире, ибо это есть философия таких систем.

…Ночью, возвращаясь за город по проспекту Г.А., лицезреешь пустующие небоскребы, сверкающие разноцветными гирляндами, пытающимися навязать путнику образ величия современного Азербайджана. "Но не все, то золото, что блестит". За витринами стеклянных истуканов прячется разруха, упадок и бесперспективность пути, по которому катится во времени и пространстве страна...