

Об ослах и пустующем колодце 2017 Январь 12 ( Пятница ) 17:06:37

English Azərbaycan

В социальных сетях продолжается иронизирование над саркастическим заявлением президента Ильхама Алиева: «Не способные поделить овес двух ослов, пытаются поучать нас». Так, глава государства указывал на независимых экспертов, главным образом экономистов, которые все предыдущие годы предупреждали президентскую рать об угрозе бесславного поражения экономическом поприще. Заявление Алиева в адрес своих оппонентов из оппозиционного стана прозвучало 10 января на заседании кризисного правительства. Именно такого достойного названия заслуживает Кабинет министров, умудрившийся в условиях золотого нефтедолларового потока создать глубокий кризис в отдельно взятой стране, и не способный найти выход из экономического коллапса. В ситуации, в которой оказался Азербайджан по вине нынешней администрации, подошла бы другая пословица или как в Азербайджане говорят "Слово отцов": "Сколько бы не лить в пустой колодец воды, он водой не наполнится" (Quyuya su tökməklə quyu dolmaz). Суть этого назидания отцов заключается в том, что бессмысленно тратить время и ресурсы на то, что не приносит дивидендов. Последние два кризисных года в Азербайджане показали, что экономика Азербайджана в реальности выстраивалась в виде колодца, который не приносил воды, а заполнялся водой. В данном случае источником образного колодца вступает ненефтяная экономика, которая должна была формировать ВВП, национальное достояние и человеческое благосостояние. Кризис показал, что колодец оказался пуст и все это время видимость воды создавали вливания от нефти, которые формировали обманчивое ложное представление о полном колодце. По официальным данным, суммарные поступления в Госнефтефонд Азербайджана от продажи прибыльной нефти и природного газа за 2001-2015 годы составили $121,3 млрд. Из них почти $100 млрд. были брошены в недебитный колодец и ушли, просочившись в грунт, оставив лишь миражи пустующих офисных небоскребов и жилых зданий, разваливающихся дорог и коммуникаций, даже нефтяных. Заявления о стремительном росте ненефтяного сектора до 68% в ВВП оголились в годы кризиса, представив полную зависимость от нефти - ВВП рухнул в два раза, зависимость от импорта по 8 группам важных товаров превысила 70%, зависимость от внешних кредитов превысила 30% и через пару лет, по прогнозу Всемирного банка, превысит 50%. На заседании правительства не было предложено никаких рецептов для создания водонесущего колодца, каким могла бы стать экономика Азербайджана. Последнее решение администрации, последовавшее после заседания кризисного кабинета о переброске в топку Центробанка очередной порции нефтедолларов в размере 7,5 млрд, только лишь демонстрируют продолжение политики заливания колодца. А это в свою очередь, как гласит многовековая мудрость, заканчивается плачевно, или иными словами отцов: «Какое начало и какой конец!» (Kimin əvəli, kimin axırı). Мехман Алиев