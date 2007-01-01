



Посол США посетил ходжалинского беженца

2017 Февраль 17 ( Пятница ) 16:28:54

В пятницу посол США Роберт Секута встретился с беженцем из Ходжалы Тофиком Джабраиловым.

Как сказано в сообщении посольства, в ходе встречи посол интересовался тем, как Джабраилову удалось встать на ноги после пережитой в феврале 1992 года трагедии и создать свой малый бизнес.

Он выразил чувство удовлетворения от общения с человеком, не устающим что то создавать и трудиться на благо своей семьи, говорится в сообщении.

Где произошла эта встреча и чем именно занимается Джабраилов, в информации не сказано. -03D-