



Обзор прессы 17.02.2017

2017 Февраль 17 ( Пятница ) 11:49:45

Встреча руководителей геншатбов США и России в Баку, причины кризиса банков, подорожание, ситуация на жилищном рынке – ведущие темы сегодняшней прессы.

Газета «Азербайджан» , комментируя встречу руководителей Генштабов США и РФ в Баку, назвала это международным подтверждением и признанием независимой политики Азербайджана.

Автор отмечает, что в числе причин проведения встречи именно в Баку – важная роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, а также вклад, который внесла страна в диалог между культурами и цивилизациями. Баку в очередной раз осуществляет примиренческую миссию.

“Эxo” опубликовало статью о банкротстве банков , которые

присвоили вклады юридических лиц и хотят покинуть финансовый рынок, заявив о банкротстве.

Многие из ликвидированных в 2016 году банков, воспользовались этим сценарием. Больше всего от банкротства банков пострадали компании, которые держали в них свои средства, потеряв миллионы.

Азербайджанский фонд страхования вкладов выплачивает компенсации только физическим лицам, чьи средства были застрахованы. Львиная доля невозвращенных вкладов приходится на юридические лица.

«Новое время» пишет о росте цен на продовольствие в супермаркетах столицы и бездействии правительства.

Сайт “Müsavat.com” пишет, что стоимость жилья снизится вдвое. Эксперты оценивают ситуацию на рынке недвижимости и как падение маната будет воздействовать на рынок.