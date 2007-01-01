



В Нахчыване систематизируют кладбища

2017 Февраль 16 ( Четверг ) 11:38:41

В Нахичеванской автономной республике (НАР) по решению региональных властей начался демонтаж металлических ограждений на кладбищах. Об Turan стало известно из местных источников.

«Железные ограды вокруг могил разбирают без объяснений и разрешения», - сказал один из жителей Нахчывана.

Местные активисты расценивают это, как нарушение закона и кощунство.

Власти Нахчыване не комментируют происходящее, но по публикациям в соцсетях понятно, что принято решение об унификации кладбищ, где все могилы должны выглядеть одинаково и быть стандартных размеров.-05В-