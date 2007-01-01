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Общество 2017
Бывший начальник отдела МНБ перенес инсульт

Бывший начальник отдела МНБ перенес инсульт

2017 Февраль 15 ( Среда )  17:17:15
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14 февраля в Следизоляторе номер 1 (Кюрдаханы) бывший начальник отдела контр-разведки расформированного Министерства нацбезопасности Миразиз Аскеров перенес инсульт.

Как сообщил Turan его адвокат Кямандар Насибов, об этом сегодня в суде сообщил другой арестованный офицер МНБ – Акиф Човдаров.

По словам адвоката, Аскеров помещен в больницу Минюста. Он также отметил, что аналогичная судьба ждет и Човдарова, которому не оказывается необходимая медпомощь в заключении.

Напомним, что под арестом находятся более 20 высокопоставленных офицеров бывшего МНБ, которые обвиняются по сотням эпизодов, касающихся похищений, рэкета, мошенничества, шантажа, вымогательства и др. преступлений.-03B-

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