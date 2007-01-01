



Семье погибшего солдата выделена квартира и строится частный дом

2017 Февраль 15 ( Среда ) 15:02:06

Распоряжением главы государства, семье Национального героя Чингиза Гурбанова выделена трехкомнатная квартира в Баку.

Кроме того, в Гусарском районе выделен земельный участок, где для семьи Гурбанова будет построен частный дом.

Ранее Ильхам Алиев принял родителей и брата погибшего солдата и вручил им звезду Национального героя.

Чингиз Гурбанов геройски погиб 29 декабря минувшего года во время боя на армяно-азербайджанской границе. Тело солдата осталось на подконтрольной армянам территории. Более месяца армянская сторона не выдавала тело Гурбанова.

Чингиз Гурбанов был захоронен 6 февраля на Аллее шехидов в Гусаре. Звание Национального героя было присвоено ему указом от 7 февраля.

Отметив, что в ходе вышеупомянутого боя было убито трое армянских военных и ранено еще несколько, армянские СМИ отмечали особую смелость Чингиза Гурбанова на поле боя. -02D-