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Общество 2017
Синоптики вновь обещают снег

Синоптики вновь обещают снег

2017 Февраль 15 ( Среда )  13:19:33
English Azərbaycan

В четверг в Баку и на Апшероне ожидаются осадки в  виде снега, температура воздуха днем составит +2+5,   а ночью будет -1 мороза.

В течение дня погода будет ухудшаться и до вечера 17 числа осадки в виде снега продолжатся на фоне сильного северо-западного ветра

По районам страны также ожидаются осадки в виде снега, местами интенсивные.

Температура воздуха составит ночью  -4 градуса мороза, днем будет +2+7 градусов.

В горах ночью ожидается -7-12 мороза, а днем  0-5 мороза. На дорогах будет гололед. -02D-

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