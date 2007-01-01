



Синоптики вновь обещают снег

2017 Февраль 15 ( Среда ) 13:19:33

В четверг в Баку и на Апшероне ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха днем составит +2+5, а ночью будет -1 мороза.

В течение дня погода будет ухудшаться и до вечера 17 числа осадки в виде снега продолжатся на фоне сильного северо-западного ветра

По районам страны также ожидаются осадки в виде снега, местами интенсивные.

Температура воздуха составит ночью -4 градуса мороза, днем будет +2+7 градусов.

В горах ночью ожидается -7-12 мороза, а днем 0-5 мороза. На дорогах будет гололед. -02D-