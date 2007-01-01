



Суд отклонил жалобу активиста о конфискации компьютера и телефона

2017 Февраль 15 ( Среда ) 13:02:51

Наримановский районный суд Баку накануне отклонил жалобу адвоката Эльчина Садыгова на незаконный обыск и изъятие компьютера и телефона на квартире его подзащитного, активиста движения NIDA Рагима Велиева.

Как сообщил Turan сам адвокат, молодой человек 16 января был задержан около 12.00 и увезен в 12-е отделении Наримановского районного управления полиции.

В тот же день около 17.00 дознаватель того же отделения полиции прибыл к ним домой якобы в связи с обращением матери активиста на службу «102» МВД об исчезновении сына. Сотрудник полиции незаконно произвел обыск и изъял компьютер и телефон молодого человека.

Адвокат намерен подать апелляционную жалобу.

Рагим Велиев был арестован 16 января в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции. Движение NIDA заявило, что истинной причиной ареста стала критика Велиевым в Facebook правительства Азербайджана. –06D--