



Закрылось 10 железнодорожных медицинских учреждения

2017 Февраль 15 ( Среда ) 11:40:16

Несколько медицинских учреждений, подведомственных ООО «Азербайджанские железные дороги», ликвидированы.

К их числу относятся Гянджинский Центр гигиены и эпидемиологии, Евлахская и Кюрдамиская железнодорожные амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба Железной дороги.

Ликвидирована также чумная станция Врачебно-Санитарной Службы,

Лянкяранской и Уджарской железнодорожные амбулатории, Гаджикабульская и Сальянская железнодорожные больницы, Имишлинский железнодорожный Центр эпидемиологии и гигиены.

В пресс-службе объяснили, что это связано с финансовыми проблемами, поскольку на этот год из госбюджета на эти учреждения средства не были выделены. Этим структурам было предложено перейти на самофинансирование. Те, кто не справился с этим, ликвидируются.

Что касается судьбы персонала , то в отношении них решение пока не принято.

Напомним, что с января этого года в прессе появились публикации о закрытии медучреждений Железной дороги из-за финансовых проблем. -04D-