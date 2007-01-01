Закрылось 10 железнодорожных медицинских учреждения

Закрылось 10 железнодорожных медицинских учреждения2017 Февраль 15 ( Среда ) 11:40:16
Несколько медицинских учреждений, подведомственных ООО «Азербайджанские железные дороги», ликвидированы.
К их числу относятся Гянджинский Центр гигиены и эпидемиологии, Евлахская и Кюрдамиская железнодорожные амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба Железной дороги.
Ликвидирована также чумная станция Врачебно-Санитарной Службы,
Лянкяранской и Уджарской железнодорожные амбулатории, Гаджикабульская и Сальянская железнодорожные больницы, Имишлинский железнодорожный Центр эпидемиологии и гигиены.
В пресс-службе объяснили, что это связано с финансовыми проблемами, поскольку на этот год из госбюджета на эти учреждения средства не были выделены. Этим структурам было предложено перейти на самофинансирование. Те, кто не справился с этим, ликвидируются.
Что касается судьбы персонала , то в отношении них решение пока не принято.
Напомним, что с января этого года в прессе появились публикации о закрытии медучреждений Железной дороги из-за финансовых проблем. -04D-