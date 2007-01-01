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Общество 2017
Закрылось 10 железнодорожных медицинских учреждения

Закрылось 10 железнодорожных медицинских учреждения

2017 Февраль 15 ( Среда )  11:40:16
English Azərbaycan

  Несколько медицинских учреждений, подведомственных ООО «Азербайджанские железные дороги»,  ликвидированы.

К их числу относятся Гянджинский Центр гигиены и эпидемиологии, Евлахская и Кюрдамиская железнодорожные амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба  Железной дороги.

Ликвидирована также чумная станция Врачебно-Санитарной Службы,

Лянкяранской и Уджарской железнодорожные амбулатории, Гаджикабульская и Сальянская  железнодорожные больницы, Имишлинский железнодорожный Центр эпидемиологии и гигиены.

В пресс-службе объяснили, что это связано с финансовыми проблемами, поскольку на этот год из госбюджета на эти учреждения средства не были выделены. Этим структурам было предложено перейти на самофинансирование. Те, кто не справился с этим, ликвидируются. 

Что касается судьбы персонала , то в отношении них решение пока не принято.

Напомним, что с января этого года в прессе появились публикации о закрытии медучреждений Железной дороги из-за финансовых проблем. -04D-

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