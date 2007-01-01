



Власть уступила перед протестами беженцев

2017 Февраль 14 ( Среда ) 22:45:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2017 года «Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц».

Согласно распоряжению, коммунальные расходы вынужденных переселенцев, временно размещенных в местах, где невозможна установка счетчиков и их использование (бывшие общежития, лечебные пансионаты, санатории и т.п.), будут оплачиваться государством в централизованном порядке в рамках норм, которые действовали до 1 января 2017 года. Эта льгота будет действовать до тех пор, пока эти вынужденные переселенцы не будут переселены в новые населенные пункты,

Также для этих лиц ежемесячное пособие с 1 февраля 2017 года будет составлять 20 манатов.

Напомним, что указом от 23 января вынужденным переселенцам были отменены льготы по бесплатному коммунальному обслуживанию и установлены компенсации в размере 36 манатов на человека в месяц.

Это вызвало волну протестов среди вынужденных переселенцев в общежитиях, которые потребляют зимой большое количество электроэнергии в виду отсутствия централизованного отопления.

Они отказывались пускать в общежития работников коммунальных служб для установления счетчиков.—06D--